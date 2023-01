C' è posta per te | Giovanni rifiuta sua madre Adele | ma dopo il programma il colpo di scena

(Di domenica 15 gennaio 2023) Seconda puntata stagionale per C'èper te 2023 e nuovo successo in termini di ascolti per la trasmissione dei sentimenti condotta da Maria De Filippi. Anche sabato 14 gennaio, ildi Canale 5 è stato il più visto della serata confermando i numeri della puntata di esordio. Le storie raccontate da Queen Mary sono state seguite da 4.895.000 telespettatori pari ad uno share del 30,40%, mentre ilconcorrente di Rai 1, Tali e quali condotto da Carlo Conti, ha fatto registrare un ascolto pari a 3.508.000 per uno share del 20,5%, in leggera crescita rispetto alla puntata di sabato 7 gennaio.vuole riabbracciare suo figlioUna delle storie raccontate da Maria De Filippi, durante la seconda puntata di C'èper te 2023 è quella che ha visto ...

... un ragazzo e una ragazza, entrambi 24enni, e da un 39enne, che poi sono stati portati in Questural'identificazione. L'opera, intitolata Love, edavanti al palazzo della Borsa di Milano, è ...La torta è tinta di giallo, il colore che accompagna la battagliala richiesta di verità e giustiziail giovane ricercatore friulano, torturato e ucciso in Egitto sette anni fa. Su Twitter il ...Leclerc a C'è posta per te: Il pilota della Scuderia Ferrari è stato chiamato per fare una sorpresa ad un suo fan.Si terrà il 18 e 19 gennaio l’elezione per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto. Contestualmente sarà eletto anche il comitato per le pari... Vai all'artico ...