C’è Posta per Te | Giovanni rifiuta di incontrare sua mamma Adele ma poi ci ripensa | il gesto social

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 15 gennaio 2023) Nella serata di ieri,– invitato in trasmissione da sua, che non vedeva da quattro anni – ha deciso di chiudere la busta, nonostante i tentativi di Maria De Filippi. Ma cosa è successo lontano dalle telecamere? A raccontarlo è stato lo stesso programma di Canale 5: tutta la storia, dall’inizio. C’èPer Te, la storia di: le critiche sui(Ilovetrading.it)Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata dell’amatissimo programma di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi da oltre vent’anni, C’èper Te, su Canale 5. La puntata del 14 gennaio è arrivata al termine di una settimana caratterizzata da roventi polemiche a causa della storia, andata in onda nella prima puntata della ...