C’è Posta per Te | Adele chiede perdono al figlio Giovanni ma lui chiude la busta Poi il colpo di scena

(Di domenica 15 gennaio 2023) Dopo la storia di Nicola e Annalisa, dall’epilogo inaspettato, a coinvolgere il pubblico di C’èper Te è stato il racconto commovente di una giovane mamma,, che non vede suoda tre anni. Il tutto sarebbe cominciato dopo che la donna ha deciso di separarsi dal marito, padre dei suoi figli. L’uomo, molto maschilista e autoritario, le vietava tutto, anche di fare un corso per estetista. Le parole usate erano al limite del Medioevo, del tipo: “Hai tirato fuori la testa dal sacco, adesso cammina”. Dopo la separazione dei suoi genitori,ha scelto di andare a vivere con suo padre, troncando i rapporti con la mamma, dandole addirittura un aut aut: o torni con papà o non ti parlerò più. Come riportato dai colleghi di Fanpage.it, le parole disono ...