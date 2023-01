C’è Posta per Te 2023 replica seconda puntata in streaming e in tv | le sorprese di Luca Argentero e Charles Leclerc

Tvblog

Allora la spericolata Meloni che invece delle conferenze stampa ufficiali tiene ancora una specie didel cuore con un'agendina in mano sui social, decide di rispondere, di chiarire. Ecco la ...... con uno share rimasto di un soffio sotto quota 19% (la media esatta è stata del 18.88%), mentre il primo attesissimo appuntamento della nuova edizione di C'èper te è stato seguito da quasi ... C'è posta per te 2023: puntata del 14 gennaio in diretta