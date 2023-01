Catania | Ferraro | ' Vittoria cercata e portata a casa con merito'

ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "News", "item": "https://www.itasportpress.it/- news/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'Vittoria ...3' DI LETTURA Tre punti che avvicinano ilalla meta promozione, conquistati dalla formazione allenata dasul campo neutro di Locri contro il San Luca . Gara subito in discesa per gli etnei che sbloccano il punteggio dopo ... San Luca-Catania: 21 rossazzurri a disposizione di mister Ferraro Tre punti che avvicinano il Catania alla meta promozione, conquistati dalla formazione allenata da Ferraro sul campo neutro di Locri contro il San Luca. Gara subito in discesa per gli etnei che sblocc ...CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini, Rizzo (dal 94' Bani), Lodi (dal 58' Palermo), Vitale, Chiarella (dal 69' Boccia), Sarao (dal 77' Giovinco), And. Russotto (dal 58' De ...