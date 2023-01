Castellana la chiude in tre set

Leggi su seriea24

(Di domenica 15 gennaio 2023) BCCGrotte: Zamagni 7, Sportelli, Marchisio(L), Tiozzo 9, Presta 7, Cattaneo, Longo, Di Silvestre 13, De Santis, Lopes17, Carelli,Jukoski2, Ndrecaj. All.Canestracci Cave del Sole Lagonegro: Orlando Boscardini 4, Biasotto Manuel 2, Izzo 2, El Moudden(l), Panciocco 7, Biasotto Morgan, Mastrangelo, Bonola 6, Wagner Pereira Da Silva 15, Di Carlo (L), Armenante 8. All. Mario Barbiero. Arbitri Chiriatti- De Simeis 25-18, 25-20, 25-22 3-0 26’, 26’, 30’ tot 1h 22’: 6muri, 4 Ace, 13 Errori in battuta, 56%Attacco, 69% (38%)Ricezione Lagonegro : 9 muri, 1 Ace, 13 Errori in battuta, 43% Attacco, 70% (41%)Ricezione Sconfitti a, i ragazzi di mister Barbiero iniziano bene tute tre i set ma nei momenti cruciali del finale, lasciano adi pallino del gioco. Così i pugliesi riescono a ...