Cassette postali in condominio | quando sono in regola?

TG Poste

Qual è la disciplina e il posizionamento della c.d. "buca delle lettere" negli edifici condominiali Vediamo quando lein condominio sono in ...Informazioni sull'autore […] Attualità Savona Poste Italiane, anche a Savona il nuovo look dellePosted on 21 Maggio 2019 21 Maggio 2019 Author Redazione Le nuove ... La cassetta postale: il simbolo unisce Poste e l'Italia Una lettera spedita dall’Italia è stata recapitata a Rapallo dopo più di un mese, una proveniente da Shanghai è arrivata in tre giorni ...Riceviamo e pubblichiamo integralmente, secondo quanto prevede la legge 8 febbraio 1948, n. 47 "Disposizioni sulla stampa", la rettifica dell'avvocato Luigi De Vita, in merito a un articolo uscito il ...