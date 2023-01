Casio prende posizione tra Shakira e Piqué e lui compra una Twingo

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il nuovo singolo diè chiaramente il primo tormentone del 2023, non solo musicale, ma mediatico. Tra le risposte die l’intervento della, adesso tutti stanno parlando di questa canzone. Intanto il noto marchio di orologi ha chiarito che non c’è nessuna collaborazione con il calciatore: “Avrete visto che stiamo sponsorizzando qualcuno. Chiaramente non lo stiamo facendo. Non siamo Teamo Team. Noi siamo il Team“.: “Apprezziamo la menzione del marchio nella canzone”.attraverso una nota ha poi chiesto adi non utilizzare più il nome del marchio. L’azienda invece ha ‘apprezzato la menzione nel brano di’. Insomma, mica tanto neutrali. “Venerdì 13 gennaio ...

Ticinonline

Soprattutto quando siun microfono in mano e si canta un brano senza filtri. Il coro che si ... Hai scambiato un Rolex con un", affonda l'artista colombiana. In risposta Piqué, durante una ...... visto che non ha tardato nemmeno la controffensiva del calciatore: "Ilè per sempre" ha ... Tra queste ultime, questail sopravvento, con frecciatine nel testo come "A mia madre non piaci, ... Gerard Piqué risponde per le rime a Shakira: «Un Casio è per sempre» Nelle ultime ore si parla di Shakira e del suo brano che contiene una frase contro il suo ex Gerard Piqué. Arriva il post della Casio.La separazione tra Shakira e Gerard Piquè continua a far discutere. Dopo l'uscita della canzone «vendetta» della cantante colombiana, insieme al dj e ...