Case green | quanto costa per l’Italia rispettare la direttiva Ue

(Di domenica 15 gennaio 2023) Laeuropea che obbliga i proprietari di casa ad effettuare lavori di efficientamento energetico, percosterà troppo. Costerà sia per i proprietari, che per le imprese che per lo Stato.infatti ha un patrimonio immobiliare vecchio ed energivoro e senza un grande intervento da parte del Fisco, non sarà in grado di L'articolo proviene da Inews24.it.

Sky Tg24

...dalle creazioni dei giovani e più "estremi" talenti che avevano deciso di abbandonare le... 1 #691, Superman " The Man of Steel #26,Lantern Vol. 3 #46, Superman Vol. 2 #82, Adventures of ...La nuova direttiva Ue per leprevederebbe, stando alle ultime bozze, una doppia stretta con l'obbligo di passaggio alla classe energetica E per tutti gli immobili residenziali dei 27 Paesi membri entro il 2030. Ma la ... Direttiva europea sulle “case green”, l’Italia pronta a bloccarla: ecco perché Case green: la direttiva Ue che obbliga i proprietari ad effettuare lavori di efficientamento energetico, per l'Italia costerà troppo.La nuova direttiva Ue per le case green prevederebbe, stando alle ultime bozze, una doppia stretta con l’obbligo di passaggio alla classe energetica E per tutti gli immobili residenziali dei 27 Paesi ...