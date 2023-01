Cascate di strass elevano il jeans di stagione | ora perfetto anche per la sera

Stylosophy

... come vestirsi per un party scintillante La parola d'ordine per le party girl Brillare ! E quale modo migliore per farlo se non indossandodi glitter , paillettes oNoi abbiamo ...Altroché moda passeggera, le nuove borse gioiello interamente ricoperte disi sposano bene ... pelle con applicazioni all over (Valentino) emaxi paillettes (Paco Rabanne). Niente più ... 7 Jeans super Glamour con perle, strass e paillettes! D i strass, cristalli e Swaroskvi non ci si stanca mai. Le borse di stagione sono adornate come gioielli, cosparse di glitter o realizzate in maglie metalliche. Con aggiunte di dettagli in raso, vellu ...