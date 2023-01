Caro energia e legge di bilancio | contributo straordinario di 400 milioni

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 15 gennaio 2023) ROMA –di. Il provvedimento per il 2023 ha stanziato complessivamente 35 miliardi di euro. Ma quante di queste risorse saranno gestite direttamente dagli enti locali? Stando a quanto emerso da una ricerca condotta da Centro Studi Enti Locali, per Adnkronos, il tesoretto riservato a Comuni e Città metropolitane dalla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dal Cdm via libera al decreto sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti Proiezioni Commissione europea su 2019 2020 Italia No alla Procedura infrazione:spread giù, Borsa e Btp sù Conte attacca la manovra del governo: “Una presa in giro per gli italiani” Conte, duro attacco al governo: “Prima di prendere decisioni e causare danni al Paese ...