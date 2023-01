Caro carburante | ennesimo colpo di scena | Benzinai verso lo sciopero

Adnkronos

Le parti torneranno ad incontrarsi martedì 17 gennaio, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla trasparenza dei costi delvarato martedì scorso dal Consiglio dei ...Il centrodestra di governo ha traballato sul caso delma la premier Meloni ha rimesso in riga gli alleati. La prossima sfida sarà il federalismo, una riforma divisiva che potrebbe spaccare la maggioranza. "Si rassegni la sinistra, ... Caro carburante, web contro accise ma Meloni sgonfia le polemiche Ennesimo colpo di scena sullo sciopero dei benzinai La protesta era stata annunciata e poi "congelata" dopo la convocazione delle sigle ...Azzeramento dell’IVA sui carburanti fino a data da definirsi: è la principale richiesta che Altroconsumo ha rivolto al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in occasione di un incontr ...