Carburanti | Rauti Fdi | ' stop mistificazioni | governo sostiene deboli'

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - “Nel programma elettorale di Fratelli d'Italia non era previsto il taglio delle accise, basta con narrazioni negative che mistificano la verità. Il presidente Meloni ha ben spiegato l'azione die le ragioni del Decreto trasparenza. Quella precedente era una misura emergenziale e orizzontale a favore di tutti indipendentemente dal reddito. Diversamente si può immaginare un taglio strutturale delle accise, come obiettivo della legislatura corrente". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella, a Skytg24. "È bene chiarire che il taglio delle accise costa circa 10 miliardi e che la legge di bilancio deve sempre fare i conti con la realtà; la scelta politica delMeloni è stata di impiegare le risorse disponibili in modo mirato per aiutare le famiglie ...