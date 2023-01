Carburanti | Alfieri Pd | ' in Parlamento ci batteremo per riduzione prezzi'

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - “Il Governo e la destra hanno promesso in campagna elettorale che avrebbero diminuito le tasse e le accise sui. Così non è stato. Ora in, sul decreto predisposto dal Governo, il Pd si batterà per la diminuzione del prezzo della benzina, come abbiamo già fatto, per aiutare famiglie e imprese”. Lo afferma Alessandro, vicecapogruppo del Pd al Senato.

