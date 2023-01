Capolavoro Brignone | trionfo nel SuperG di St Anton

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 15 gennaio 2023) Un. Solo così si può definire la straordinaria gara di Federicache si è presa la vittoria delfemminile di Coppa del mondo, nella prima delle due sfide sulla "Karl Schranz" di St.. A 10 mesi dall`ultima vittoria, la fuoriclasse valdostana ha fatto la differenza dall`Ice Fall in giù, sui curvoni finali in cui la carabiniera di La Salle è stata semplicemente fenomenale, pennellando traiettorie sontuose e guadagnando svariati decimi sulle avversarie, fino a concludere col tempo di 1`00"21. La detentrice della sfera di cristallo di specialità, è così diventata la quarta italiana a vincere in questa stagione, dopo Goggia, Bassino e Curtoni, ottenendo il 21esimo successo sul massimo circuito (l`ottavo in), agganciando nel computo dei podi totali quota 51, al fianco ...