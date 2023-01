Cantona | “Cristiano Ronaldo prenda esempio da Ibrahimovic”

Tuttosport

Sono le parole di Eric, ex stella del Manchester United, suRonaldo e il suo comportamento in campo. 'Ci sono giocatori che aiutano i nuovi: Ibrahimovic lo fa ancora con il Milan, ...Ericnon ha usato giri di parole per attaccareRonaldo attraverso il quotidiano inglese " Manchester Evening News" . Nel mirino dell'ex bomber dei Red Devils il ragionamento a monte in ... Cantona: "Cristiano Ronaldo non si rende conto...", che schiaffo a CR7 "Ci sono due tipi di veterani: quello che vuole giocare tutte le partite perché pensa ancora di avere 25 anni e quello che si rende conto di non avere 25 anni ed è qui per aiutare i giovani calciatori ...L'ex bomber del Manchester United non ha usato giri di parole per attaccare il campione portoghese per la sua scelta di lasciare i Red Devils senza accettare un ruolo da comprimario data l'età ...