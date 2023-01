Campionati regionali 2023 | pioggia di medaglie per la Libertas Benevento FOTO

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nove ori, tre argenti e tre bronzi il bottino dei ragazzi del presidente Gianni Caruso. Apre le danze VINCENZO VICERE’ con tre ori, due nei 60 ostacoli e uno nel salto in lungo, TOMMASO RUSSO due ori nel salto in alto e un argento nel salto triplo, CHIARA SACCOMANNO un oro nei 60 ostacoli, oro e argento del salto in lungo, ANTONIO VERRUSO due ori nei 60 piani, MICHELANGELO MANCINI argento nei 60 ostacoli, FABIO TENGA bronzo nei 400 m., SAVERIO TARTAGLIA bronzo nei 200 m. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

