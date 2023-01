Calendario Europei short track 2022 oggi | orari 15 gennaio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023), domenica 15, terza e ultima giornata di gare degli2023 di. Sull’anello di ghiaccio dell’Hala Olivia di Danzica (Polonia), sarà un day-e particolarmente intenso e si assegneranno i titoli che chiuderanno i giochi. Le distanze in cui saranno in ballo le medaglie saranno i 1000 metri (uomini/donne) e le staffette (mixed, donne, uomini). L’Italia punta a confermare quanto di buono fatto nel corso della secondo giorno con due medaglie vinte: l’oro di Pietro Sighel e il bronzo di Arianna Valcepina nei 500 metri. Significativo il successo di Sighel dal momento che era dal 2010 che un azzurro non vinceva in unaindividuale maschile il metallo più pregiato nella rassegna continentale. Il riferimento è a Nicola Rodigari nell’edizione di Dresda. Si vuol ...