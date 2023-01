Calciomercato | si sblocca Gollini al Napoli? Il portiere sogna l’azzurro | le ultime

(Di domenica 15 gennaio 2023) AGGIORNAMENTO 21:20 – Stando a quanto evidenziato da Ciro Venerato, giornalista Rai, l’estremo difensorela maglia azzurra e quello che può far decollare la trattativa è la volontà di Sirigu. L’attuale secondo di Alex Meret andrebbe con piacere alla Fiorentina consapevole di potersi giocare qualche chance con Terracciano. Ildi gennaio fin qui non ha regalato particolari botti, eppure le società italiane stanno lavorando sotto traccia per piazzare qualche acquisto di livello. Anche ilè attento alle dinamiche del mercato per individuare i giusti rinforzi da mettere a disposizione di Spalletti. Uno di questi potrebbe essere un secondo, visto che la permanenza di Salvatore Sirigu è tutt’altro che scontata. Nelleore si è discusso per un possibile scambio ...

Spazio Napoli

.it vi offre il match dell'Olimpico' tra Roma e Fiorentina in tempo reale. Formazioni Ufficiali Roma - FiorentinaROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, ...Sarri 6,5: lacon una palla inattiva, senza meritare più di tanto. La squadra migliora dopo il discorso dell'intervallo, ma vietato illudersi: è una Lazio al piccolo trotto. Calciomercato, si sblocca Gollini al Napoli Intrigo di mercato con Milan e Fiorentina! La Roma sblocca il risultato nel finire del primo tempo contro la Fiorentina in 10. Al 40' Celik lancia in area per Abraham che va alla sponda di petto per Dybala. La Joya si coordina, calcia al volo ...40' - GOL DELLA ROMA. Ha segnato Dybala. 39' - Mancini prova una simulazione dopo un contatto a palla lontano con Jovic. L'arbitro gli dice di rialzarsi ma gli animi si scaldano ...