Calciomercato Serie A LIVE | Roma stallo Smalling | un centrocampista per il Toro

(Di domenica 15 gennaio 2023): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulinvernale con aggiornamenti ora dopo ora: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 15 GENNAIO Torino, interesse per Bernabé del Parma (CLICCA QUI) Juventus, Kiwior obiettivo sponsorizzato da Szczesny (CLICCA QUI) Torino, al lavoro per un doppio colpo: Ilic e Hien (CLICCA QUI) Sassuolo, offerta dal Palmeiras per Matheus Henrique (CLICCA QUI)per il rinnovo di(CLICCA QUI) SABATO 14 GENNAIO Sampdoria, niente ...

Pianeta Milan

Commenta per primo Il Sassuolo ospita la Lazio al Mapei Stadium nella gara valida per la 18ª giornata del campionato. Dopo la sconfitta di Lecce e il pari in casa contro l'Empoli, Sarri insegue ...... con i grigiorossi che di fatto sono entrati in campo solo nell'ultima mezz'ora, ha condannato il tecnico toscano all'esonero, senza nemmeno una vittoria in diciotto partite diA. A prendere il ... Calciomercato Milan – Clamorosa ipotesi: scambio in Serie A Holm sembra essere sempre più vicino a lasciare lo Spezia in questa sessione di calciomercato. Ma il suo futuro sarà ancora in Serie A. Nonostante un campionato non di altissimo livello, sono diversi ...Un guizzo di Lautaro Martinez all'alba della partita è sufficiente all'Inter per battere 1-0 il Verona nell'anticipo della 18/a giornata di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi agganciano la… Leggi ...