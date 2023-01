Calciomercato Milan – Nessun appuntamento per il rinnovo di Zaniolo

(Di domenica 15 gennaio 2023) Secondo quanto riportato da Sportitalia, non ci sarebbeper iltra la Roma eche potrebbe interessare al

MilanLive.it

Nelle ultime ore i grigiorossi hanno di nuovo fatto partire l'assalto alla punta exe Roma viste le difficoltà a chiudere l'affare Bonazzoli con la Salernitana. A scriverlo sono i colleghi del ....it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida. Formazioni Ufficiali Sassuolo - ... SarriCLASSIFICA SERIE A: Napoli* 47 punti;* 38; Juventus* 37; Inter 37*; Lazio, Atalanta e Roma 31; ... Calciomercato Milan, niente da fare: dal Brasile alla Premier Lecce Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, 15 gennaio 2023, alle ore 18. Le info ...(ANSA) - MILANO, 14 GEN - "Dobbiamo ancora migliorare tantissimo, ma oggi dovevamo vincere. Loro giocano questo calcio a uomo a tutto campo, abbiamo fatto fatica, ma ci siamo presi tre ...