Calciomercato | Havertz firma in Serie A e doppio scambio con club esteri

(Di domenica 15 gennaio 2023) L’ultima giornata del massimo campionato italiano ha regalato il trionfo del Napoli e le strategie disono destinate a cambiare. La squadra di Luciano Spalletti ha fatto registrare uno scatto, forse decisivo, per la vittoria dello scudetto. Gli azzurri si sono confermati i più forti inA, il successo contro la Juventus con il punteggio di 5-1 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Il Napoli ha dominato una squadra comunque forte, reduce da 8 vittorie consecutive. Passo in avanti dell’Inter, reduce dalla vittoria contro l’Hellas Verona. E’ sempre più in difficoltà il Milan. Le ultime tre partite della compagine di Pioli non sono state all’altezza, due pareggi in campionato e l’eliminazione in Coppa Italia contro il Torino. Il 2-2 contro il Lecce non è un buon risultato e addirittura sono arrivate le prime critiche nei ...