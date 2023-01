Calciomercato | beffa Inter | il difensore andrà da Conte!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 15 gennaio 2023) Pronti all’assalto. La squadra allenata da Antonio Conte è alla ricerca di rinforzi, più precisamente per quanto riguarda il reparto difensivo. Il nome sembra già stato individuato: gioca in Bundesliga, più precisamente tra le fila del Bayer Leverkusen. Si è rivelato una delle piacevoli sorprese del Mondiale di Qatar 2022, riuscendo a mettersi in luce con la maglia della sua Nazionale, con la maglia del suo Ecuador. Il giocatore in questione è Piero Hincapie. Il Tottenham ha deciso di puntare tutto sulex Indipendente del Valle: lo vuole In Premier League. Piero HincapieHincapie-Tottenham: la situazione Secondo quanto riportato dal Sun, gli Spurs avrebbero già pronta un’offerta da 20 milioni di euro, per convincere il Bayer Leverkusen a lasciar andare l’ecuadoriano classe 2002. Nelle scorse settimane, ...