Calcio | una doppietta di Dybala stende la Fiorentina | la Roma è quinta con Lazio e Atalanta

(Di domenica 15 gennaio 2023), 15 gen. - (Adnkronos) - Paulotrascina lafirmando con unala vittoria all'Olimpico contro lanel posticipo domenicale della 18/a giornata. Protagonista anche il partner d'attacco della 'Joya' Abraham, autore dei due assist. Giallorossi che restano al 5° posto insieme aa quota 34 punti, a -3 dal quarto posto attualmente occupato dall'Inter. Frenata invece per la Viola, rimasta in 10 nel primo tempo per il doppio giallo a Dodo, dopo due successi consecutivi al Franchi tra campionato e Coppa Italia. I gigliati sono noni con 23 punti insieme al Torino. All'Olimpico si comincia con una lunga fase di studio interrotta da Zalewski, che al quarto d'ora va in break e impegna Terracciano con il primo tiro del match. La ...

Corriere dello Sport

TUTTO SECONDO COPIONE Non è statapasseggiata per il Bitonto, fermato sul 3 - 3 all'intervallo da un coriaceo Audace Verona. Ma nella ripresa Carolina Cenedese si ripete prima del 27esimo ...... anche se alla fine colleziona soloserie di angoli e poco più. Dopo un palo di Celik su cui ... Roma: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 15 gennaio 2023 Sarri: "Lazio triste, ma vedo bel calcio. Una cosa mi fa incazzare..." La Roma ha battuto 2-0 la Fiorentina nella 18a giornata di Serie A. All'Olimpico è stata ancora una volta la serata di Paulo Dybala in una partita condizionata dall'espulsione al 24' di Dodò per somma ...La squadra di Mourinho supera i Viola rimasti in 10 per l’espulsione di Dodò al 24’ del primo tempo. Dybala-gol ma Abraham si conferma uomo-assist. Nel finale Rui Patricio salva su Kouamè.