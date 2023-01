Calcio | Serie A | Udinese-Bologna 1-2**

(Di domenica 15 gennaio 2023) Udine, 15 gen. - (Adnkronos) - Ilbatte in rimonta per 2-1 l'in un match della 18/a giornata diA disputato alla Dacia Arena della città friulana. Al vantaggio dei padroni di casa con Beto al 10', rispondono Sansone al 59' e Posch all'80'. In classifica i bianconeri restano fermi a quota 25 in ottava posizione, mentre i felsinei salgono all'11° posto con 22 punti.

Nonostante l'assenza di Arnautovic, un ottimo Bologna sbanca Udine. Una sconfitta che pesa in casa bianconera dove la vittoria manca da dieci turni. Apre Beto, poi i rossoblù la ribaltano, in un ...Ecco le giornate del calendario, asimmetrico come quello dell'anno passato La nuova stagione diA 2022/2023 è pronta a partire. Il campionato diitaliano comincia il 13 agosto : quest'... **Calcio: Serie A, Torino-Spezia 0-1** Il Brindisi non riesce ancora a vincere in questo 2023. Nella diciannovesima giornata del campionato di Serie D, girone H, sul terreno del Polisportivo Rossiello (a porte chiuse) la formazione di Mr D ...Ma il calcio riserva sempre insidie e sorprese dietro l’angolo ... Traduzione: lavorando bene si potrà partire con i favori del pronostico anche l’anno prossimo in Serie… non lo diciamo per mera ...