Calcio | Serie A | Torino-Spezia 0-1**

(Di domenica 15 gennaio 2023), 15 gen. - (Adnkronos) - Lobatte 1-0 ilin un match valido per la 18/a giornata diA, disputato allo stadio Olimpico-Grande. A decidere la partita il gol di Nzola al 28' su calcio di rigore. In classifica i granata restano fermi a quota 23 in nona posizione insieme alla Fiorentina, mentre i liguri sono quindicesimi con 18 punti come la Salernitana.

Metro

Dopo la bella vittoria in Coppa Italia col Milan a San Siro, ai supplementari, il Torino paga forse la stanchezza e cade in casa con lo Spezia. Decisivo il rigore trasformato al 28' da Nzola dopo ...Arrivare al professionismo per ilfemminile è stato un percorso lungo: prima di noi ci hanno provato in tante, ma serviva il contesto favorevole, che in parte è arrivato e in parte l'abbiamo ... **Calcio: Serie A, Lecce-Milan 2-2** - MetroNews Il Brindisi non riesce ancora a vincere in questo 2023. Nella diciannovesima giornata del campionato di Serie D, girone H, sul terreno del Polisportivo Rossiello (a porte chiuse) la formazione di Mr D ...Ma il calcio riserva sempre insidie e sorprese dietro l’angolo ... Traduzione: lavorando bene si potrà partire con i favori del pronostico anche l’anno prossimo in Serie… non lo diciamo per mera ...