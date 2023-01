Calcio | Serie A Sarri ' Vinto contro un Sassuolo forte'

Tuttosport

"In 48/72 ore capiremo i tempi di recupero", dice il medico sociale Rodia ROMA - "Immobile ha avvertito un fastidio al flessore e si è fermato subito. Speriamo che questo abbia ridotto le conseguenze ...Ultimamente a Milanello e dintorni il confine tra necessità e punizione è piuttosto labile. In certi casi, come in occasione del mini - ritiro immediato deciso da Pioli dopo l'eliminazione in Coppa ... Calendario Juventus, dal Monza al Nantes: è un mese da non fallire Nella sfida di Serie A delle 12.30 i biancocelesti tornano a vincere ai danni di un Sassuolo sempre più in crisi di risultati Nel lunch match di questa domenica di Serie A la Lazio torna alla vittoria ...Post partita tutt'altro che semplice per il tecnico di Serie A che, consapevole di rischiare l'esonero, si è difeso in tutti i modi.