Calcio | Serie A | Roma-Fiorentina 2-0**

(Di domenica 15 gennaio 2023), 15 gen. - (Adnkronos) - Labatte 2-0 lanel posticipo domenicale della 18/a giornata diA, disputato allo stadio Olimpico. A decidere il match la doppietta di Dybala, a segno al 40' e all'82'. I viola giocano per larga parte dell'incontro in dieci uomini per l'espulsione di Dodo al 24' per doppia ammonizione. In classifica i giallorossi agganciano al 5° posto con 34 punti Lazio e Atalanta, mentre i gigliati sono noni insieme al Torino a quota 23.

