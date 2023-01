Calcio | Serie A | Roma-Fiorentina 1-0 alla fine del primo tempo

(Di domenica 15 gennaio 2023), 15 gen. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 1-0 sullaal termine deldel posticipo domenicale della 18/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. A decidere sin qui il match il gol di Dybala al 40'. I viola giocano in dieci dal 24' per l'espulsione di Dodo per doppia ammonizione.

