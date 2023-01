Calcio | Serie A | Atalanta-Salernitana 8-2**

(Di domenica 15 gennaio 2023) Bergamo, 15 gen. - (Adnkronos) - L'sconfigge con un netto 8-2 lain un match valido per la 18/a giornata diA, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. Per i padroni di casa in gol Boga al 5', Lookman su rigore al 19' e al 54', Scalvini al 23', Koopmeiners al 38' e Hojlund al 41', Ederson al 61' e Zortea all'85' Per gli ospiti a segno Dia al 10' e Nicolussi Caviglia al 56'. In classifica i nerazzurri agganciano la Lazio al 5° posto con 34 punti, i granata restano fermi a quota 18 in 15/a posizione.

Il Sannio Quotidiano

... che non merita la classifica che ha e con un centrocampo tra i più forti dellaA. Come può crescere questa Lazio Bisogna far progredire tutti i giocatori a disposizioni e poi fare ...Grande accoglienza per il Milan, arrivato a Riyadh per preparare la sfida di Supercoppa Italiana contro l'Inter in programma mercoledì 18 gennaio alle 20. I rossoneri hanno svolto il primo allenamento ... **Calcio: Serie A, Torino-Spezia 0-1** La rete di Corbanese (nella foto di Giuseppe De Zanet) non basta perché gli ospiti riescono a violare per tre vole la rete bellunese.Un’Atalanta straripante batte nettamente la Salernitana con il risultato monstre di 8-2 nella sfida delle 18:00 valida per sedicesimo turno della Serie A 2022-2023 di calcio. Gli uomini di Gian Piero ...