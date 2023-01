Calcio | Premier League | Mitrovic segna su rigore ma si calcia sul piede il gol viene annullato

Agenzia ANSA

Dopo Juventus, Sampdoria e Cremonese, anche il Chelsea, nella prima gara interna dopo la sua scomparsa, ha voluto rendere omaggio a Gianluca Vialli che con i Blues ha conquistato ben 9 trofei (4 da ...... gara valida per la ventesima giornata dellaLeague 2022 - 2023:di inizio alle ore 17:30. Da una parte, la formazione di Antonio Conte che viene dalla ritrovata vittoria in campionato ... Calcio: Premier; 2-1 in rimonta, United vince derby Manchester Newcastle, 15 gen. (Adnkronos) – Episodio curioso nel match di Premier League tra Newcastle e Fulham. Al 66' la squadra ospite guadagna un calcio di rigore per un fallo di Trippier su Bobby Reid. Sul ...Il Chelsea torna alla vittoria in Premier League dopo due sconfitte consecutive, battendo 1-0 il Crystal Palace a Stamford Bridge. (ANSA) ...