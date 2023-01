Calcio | la Lazio ritrova la vittoria | Sassuolo ko 2-0 con i gol di Zaccagni e Anderson

(Di domenica 15 gennaio 2023) Reggio Emilia, 15 gen. -(Adnkronos) - Dopo tre partite senza vittorie, lavince 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro ilnel 'lunch match' della 18/a giornata di Serie A. I biancocelesti salgono provvisoriamente al 5° posto solitario con 34 punti aspettando Atalanta e Roma. La squadra di Sarri perde il suo bomber Immobile con 15' per un fastidio muscolare e al suo posto entra Pedro. Prima dell'intervallo la sbloccasu rigore: punito dal Var il tocco col braccio di Toljan. Il raddoppio lo firma Felipeal 4' di recupero.sempre più in crisi incassa il 4° ko di fila ed è 16° con 16 punti.

