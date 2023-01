Calcio | Juric | ci sono attenuanti | al Toro è mancata energia

"Abbiamo attenuanti, ci è mancata energia: non è stata una bella giornata, è successo tutto ciò che poteva accadere di negativo": il tecnico del Torino, Ivan, commenta così il tonfo casalingo contro lo Spezia. "Abbiamo gestito alcune assenze, ma ora può diventare un problema - aggiunge l'allenatore sulla rosa dei granata - e adesso vediamo cosa ...Stranezze del. Il Bologna, che fino a ora aveva perso 20 punti da situazioni di vantaggio, sbanca la Dacia ... Per i granata prosegue la striscia negativa in campionato, conche non vince ...(ANSA) - TORINO, 15 GEN - "Abbiamo attenuanti, ci è mancata energia: non è stata una bella giornata, è successo tutto ciò che poteva accadere di negativo": il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta ...L'analisi dell'allenatore granata dopo il ko con lo Spezia: "Ci è mancata l'energia giusta per affrontare questa gara. Col Milan stupendi, stavolta giù" ...