Calcio | Gasperini applaude l' Atalanta | ' grande prestazione | vittoria che dà morale'

(Di domenica 15 gennaio 2023) Bergamo, 15 gen. - (Adnkronos) - "Quando fai un risultato così accetti anche i gol subiti, sul primo gol quello dell'1-1 non eravamo tanto allegri perché non abbiamo letto bene una giocata abbastanza semplice. Dopo la squadra ha fatto una”. Così l'allenatore dell'Gian Pierocommenta laper 8-2 sull'. "Stasera abbiamo sviluppato bene il gioco, insistito e creato gol di qualità. Questo ci dàper il prosieguo del campionato", aggiungeche poi elogia la prova del 19enne Giorgio Scalvini. "Lui e altri che ho avuto la fortuna di veder sbocciare sono la fortuna più. E' un diamante così puro, sta crescendo in un modo straordinario anche fisicamente. Ha tutto, ...

Una vittoria travolgente, come non si vedeva da tempo nella storia della Serie A. L' Atalanta disi impone sulla Salernitana per 8 - 2, con un parziale di 5 - 1 al 45'. In rete ben sette marcatori diversi: Boga, Lookman (doppietta) Scalvini, Koopmeiners, Hojlund, Ederson e Zortea. Per i ...Allenatore:SALERNITANA (3 - 4 - 1 - 2): Ochoa; Lovato (dal 1' st Gyomber), Fazio, ... Il campionato diitaliano comincia il 13 agosto : quest'anno si inizia in anticipo per ...