Calcio | distrazione alla coscia per Immobile | esami tra 2-3 giorni

(Di domenica 15 gennaio 2023) Reggio Emilia, 15 gen. -(Adnkronos) - La Lazio rischia di perdere ancora Ciro. Nel corso del primo tempo della gara con il Sassuolo, il capitano biancoceleste è stato sostituito a causa di un problema al flessore delladestra. Mentre cercava di agganciare un lancio lungo, il numero 17 della Lazio ha sentito dolore e, nonostante un primo tentativo di rimanere in campo, ha dovuto lasciare il terreno di gioco dopo soli 15 minuti. Al suo posto è entrato Pedro. Una volta arrivato in panchina, dopo un breve colloquio con l'allenatore Maurizio Sarri,è stato subito curato dallo staff sanitario della Lazio che gli ha fasciato ladestra poco sopra il ginocchio. Dai primi riscontri si tratta di unaflessoredestra. Fra 48-72 ore farà gli ...

