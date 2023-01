Cadiz-Elche lunedì 16 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici La giornata si chiude al Nuevo Mirandilla

Leggi su infobetting

(Di domenica 15 gennaio 2023) A prima vista sembrerebbe uno scontro salvezza quello cherà il turno numero 17 della Liga spagnola ma in realtà è un’opportunità enorme per il Cadice padrone di casa: le squadre coinvolte nella lotta per la permanenza in Primera, sono tante e l’, ultimo in classifica con soli 4 punti, sembra onestamente già tagliato InfoBetting: Scommesse Sportive e