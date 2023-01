Busquets non ha deciso | ' Mio futuro? Non lo so e non lo direi in conferenza'

TUTTO mercato WEB

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "ha deciso: '...La partita in questionesarà possibile seguirla in Italia al momento, visto che nessuna ... Alba; Gavi,, Pedri; Raphina, Lewandowski, Dembelé. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2 - 1 Barcellona, Busquets in scadenza: "Non ho ancora deciso il futuro e nemmeno lo direi oggi" Real Madrid-Barcellona è la finale di Supercoppa di Spagna 2023. La partita si gioca oggi, domenica 15 gennaio, ore 20 italiane al King Fahd International Stadium di Riyadh (in Arabia Saudita). Non ci ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...