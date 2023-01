Buon compleanno Giorgia Meloni | Martina Cecchi de Rossi | David Nebiolo…

(Di domenica 15 gennaio 2023) …Claudio Scajola, Enrico Mentana, Francesco Amadori, Silvano Ramaccioni, Carlo Giovanardi, Oreste de Fornari, Giorgio Simeoni, Anna Maria Barbera “Sconsolata”, Margherita Buy, Maurizio Fondriest, Roberto Tamburini, Leonardo Sarto, Romano Fenati, Sofia Bonistalli… Oggi 15 gennaio compiono gli anni:de, giornalista;Nebiolo, giornalista; Rinaldo Moresco, ex ciclista; Lucio de Caro, regista, sceneggiatore, giornalista; Pietro Rescigno, giurista; Francesco Amadori, imprenditore, “parola di…”; Stanislao Loffreda, presbitero, archeologo; Giuseppe Catalani, ex calciatore Spal; Francesco Cimino, politico; Aldo Ajello, politico; Giuseppe Pierino, politico; Guido Possa, politico; Silvano Ramaccioni, dirigente sportivo; Rosario Rivellino, ex calciatore Napoli, Parma, allenatore. Inoltre, compiono gli ...

Sky Sport

I Rebels di Ole Miss decisero di fare gli auguri disu Twitter a un Brady Feigl (quello nato nel '90) che era ovviamente l'altro (ai tempi impegnato con i Frisco Roughriders, in Texas)...Pecco! Unitevi a noi nell'augurareal nostro campione del mondo 2022 della MotoGP ', il testo del post pubblicato dalla Ducati. Una festa che, in casa della rossa, ... MotoGP, buon compleanno Pecco Bagnaia: il campione compie 26 anni Continua ad essere uno degli allenatori più discussi della storia recente del Toro, anche se ha avuto il merito di riportare i granata prima in serie A e poi in Europa con l'apice ...Gianni Trombetta per tanti il nonnino di Grandate, si è addormentato dopo una vita lunga e carica di attività, ricordi e tanto affetto. Proprio il 13 gennaio dell’anno scorso “il” Gianni Trombetta, Gi ...