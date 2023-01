Bullizzato a scuola perché omosessuale | si suicida a 13 anni | choc in Francia

Corriere della Sera

Le ultime parole sul diario: 'Voglio farla finita'. La madre accusa i docenti. Gli amici: 'I compagni più grandi lo prendevano in giro, ma non ne parlava ...Aveva dichiarato ai compagni didi essere gay, e da quel momento è stato oggetto di continui atti di ... Francia, Lucas si impicca a 13 anni, era bullizzato a scuola perché gay Lucas aveva 13 anni e si è tolto la vita sabato 7 gennaio. Frequentava il college Louis Armand di Golbey (Francia) e, secondo quanto affermato dalla famiglia, riportato dal Messaggero, i… Leggi ...Il ragazzo frequentava la terza media a Golbey, nei Vosgi. Da mesi veniva deriso a scuola per la sua omosessualità. Aveva manifestato il suo disagio alla madre e agli insegnanti ...