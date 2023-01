(Di domenica 15 gennaio 2023) Non è stato un weekend piacevole quello di. La popstar americana è diventata oggetto di un dibattito social a causa di undiventatosul web che la vede come protagonista : ...

Britney Spears, crollo mentale al ristorante: inveisce contro i fan, il video è virale. «Cosa le è successo» Non è stato un weekend piacevole quello di Britney Spears. La popstar americana è diventata oggetto di un dibattito social a causa di un video diventato virale sul web che la vede come protagonista : la 41enne è stata pizzicata venerdì sera in un ristorante dove ha dato il peggio di sé urlando contro clienti intenti a scattarle foto.