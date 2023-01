Britney Spears | condizioni drammatiche | crollo mentale al ristorante – VIDEO SHOCK

(Di domenica 15 gennaio 2023) Scene decisamente inaspettate quelle che ritraggonoal, in un momento di vero. Ecco cos’è successo Classe 1981,ha davvero segnato la storia della musica pop mondiale. Bellissima, bravissima e unica nel suo genere, nella sua carriera ha vinto un Grammy Awards e tanti altri premi, entrando anche nel Guinness Dei Primati per ben 13 volte.in un(kronic.it) da Instagram @La sua carriera artistica inizia a cinque anni, quando esordisce su un palco cantando What Child is This? alla cerimonia di diploma dell’asilo. A otto anni, poi, partecipa a un’audizione del The Mickey ...

leggo.it

continua a far parlare di sé e a far preoccupare i fan. La popstar 41enne, lo scorso venerdì, era a cena assieme al marito 28enne Sam Asghari (sposato il 9 giugno 2022) al 'Joey', un ...allegedly caused a scene Friday night at an L. A. restaurant, according to eyewitnesseshad a bizarre meltdown, prompting her husband Sam Asghari to storm out. (TMZ) Eyewitnesses ... Britney Spears, crollo mentale al ristorante: inveisce contro i fan, il video è virale. «Cosa le è successo» LOS ANGELES - «Mi hanno detto che non potevo, perciò l'ho fatto». È la frase postata sui social sabato da Britney Spears, dopo che venerdì sera si è messa a urlare nel mezzo di un ristorante contro al ...La popstar avrebbe attirato l'attenzione con alcuni comportamenti definiti "strani". Poi ha iniziato ad inveire contro chi la riprendeva con il ...