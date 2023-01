Brignone nella leggenda | Casse sul podio - Sport - quotidiano net

(Di domenica 15 gennaio 2023) Federica vince il superG a St. Anton, la Goggia cade e oggi non scenderà in pista per precauzione. Mattia terzodiscesa di ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Federica vince il superG a St. Anton, la Goggia cade e oggi non scenderà in pista per precauzione. Mattia terzodiscesa di ...Federicadomina il superG di Coppa del Mondo a St. Anton. Sulle nevi austriache, la 32enne milanese firma la sua 21° vittoriacompetizione, precedendo le svizzere Joana Haehlen di 54 centesimi e ... Brignone nella leggenda, Casse sul podio SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO SPORT INVERNALI 15 GENNAIO Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata dedicata agli sport invernali, oggi 15 gennaio. F ...Si chiude con un secondo supergigante la tappa austriaca di Coppa del mondo femminile in quel di St. Anton. Dopo il successo di Federica Brignone nella prima gara, domenica 15 gennaio si replica, ma l ...