Brad Pitt cambia look e ringiovanisce | perché tutti ne parlano

Leggi su velvetmag

(Di domenica 15 gennaio 2023) Qualsiasi cosa faccia,non passa mai inosservato. L’ultima chicca arriva dalla cerimonia dei Golden Globes. Pur non avendo vinto il riconoscimento per cui era stato candidato, l’attore ha stregato con il suo nuovo hairche è un tuffo negli Anni 2000. Può un taglio di capelli fare la differenza? A quanto pare sì, soprattutto se si parla di. Tra gli attori più amati nel panorama hollywoodiano, è riapparso di recente durante la cerimonia dei Golden Globes 2023 sfoggiando un nuovo taglio di capelli, più sbarazzino, che non è passato inosservato.. Crediti: Ansa – VelvetMagDurante le ultime apparizioni in pubblico,ha spesso sfoggiato capelli biondo miele lunghi, con le punte rivolte verso l’alto. ...