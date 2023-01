Bonus benzina 200 euro | a chi spetta? Le novità del decreto | dagli sconti per bus e treni alle multe

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ilcontro il caro -e contro la 'speculazione' è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ma partiamo proprioaiuti ai lavoratori e ai pendolari. Per questi ultimi, come detto, c'...

QuiFinanza

per i dipendenti Anche un'altra misura già adottata in passato è stata confermata: il per i dipendenti. Per tutto quest'anno i datori di lavoro potranno erogare uncarburanti fino ...Le altre misure contenute nel decreto trasparenza sono il rinnovo dell' accisa mobile, di cui vi abbiamo spiegato il funzionamento qua , e ilda 200 euro, di cui vi abbiamo parlato qua . Bonus benzina 2023: a chi spetta e quanto vale Torna l’accisa mobile. Uno sconto automatico della benzina e del diesel se in un bimestre il costo del petrolio supera quello indicato nel Documento di economia e finanza. E poi il ...Buone notizie per i pendolari. Come annunciato dalla premier Giorgia Meloni, il governo sta lavorando a un bonus trasporti. Un aiuto a chi è costretto a spendere per abbonamenti ai ...