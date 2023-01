Bonaccini | il comizio dalla sedia | come negli anni ' 70

ilmattino.it

Pd, Bonaccini improvvisato su una sedia per Stefano nel piazzale antistante il complesso del Belvedere di San Leucio a Caserta. Troppo affollata la sala: "Così potete sentirmi tutti". Troppe persone rispetto al previsto, la sala non basta. Il candidato alle primarie del Pd si sposta all'esterno e si arrangia come meglio può. Bonaccini, comizio su una sedia a Caserta: «Mi faccio sentire da tutti, come negli anni 70» Non poteva mancare Laura Boldrini. La deputata del Partito democratico prende di mira il governo. Ancora una volta al centro c'è la questione migranti. "Il governo - è l'appello…