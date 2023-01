Bonaccini | Ho invidiato gli altri partiti Il Pd non lo capisci dopo mezz' ora

ilGiornale.it

... quale intangibilità identitaria! Stefano, candidato (probabile vincitore) a segretario del Pd getta la maschera e si toglie un peso (politico) dallo stomaco: 'Hoin questi anni ...Bisogna precisare l'identità che ha il Pd - ha detto, rispondendo alle domande o giornalisti sul tema delle alleanze per le prossime elezioni Regionali - Io in questi anni hoM5s, ... Bonaccini: "Ho invidiato gli altri partiti. Il Pd non lo capisci dopo ... Chissà, magari nascosto tra il pubblico del congresso della Cgil di Bologna stava pure il compagno Folagra, viscerale comunista che ...Ma quale complesso di superiorità, quale intangibilità identitaria! Stefano Bonaccini, candidato (probabile vincitore) a segretario del ...