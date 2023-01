Bonaccini a Caserta | comizio in piedi su una sedia ' Come negli anni ' 70' - Politica - quotidiano net

Corriere del Mezzogiorno

'Salgo su una sedia per farmi sentire da tutti, come nei comizi degli anni '70...'. E' stato l' esordito divertito di Stefano Bonaccini a un comizio a Caserta dove nel piazzale antistante il complesso del Belvedere di San Leucio a Caserta, secondo gli organizzatori, si sono radunate impreviste oltre 500 persone. L'incontro, inizialmente previsto in una sala, è stato spostato all'esterno per l'elevato numero di partecipanti.