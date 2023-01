Bombe russe su un condominio | strage Dnipro | orrore mondiale | Sotto le macerie

(Di domenica 15 gennaio 2023) L'ultimorusso in Ucraina si chiama. E' salito a 20 morti il bilancio accertato dei bombardamenti a pioggia sull'importante città della regione orientale del Paese, alle porte del Donbass. La cittadinanza ancora stamani è stata invitata dal governatore dipetrovsk Valentyn Reznichenko a non lasciare i rifugi nel timore che il blitz possa ancora riprendere. Fra i morti accertati è stata confermata dalle autorità ucraine la presenza di un neonato e di una ragazza di 15 anni. I feriti accertati, alcuni definiti dalle fonti governative ucraine "in condizioni molto gravi", sono 65 . Fra i quali sette bambini: uno dei quali ha solo tre anni. Il tragico bilancio è purtroppo solo provvisorio. Media e social ucraini trasmettono immagini dadi forze dell'ordine e volontari che scavano ininterrottamente ...

Fanpage.it

Giorni di pesanti attacchi e feroci combattimenti in Ucraina. Esplosioni sono state segnalate in almeno 10 regioni. A Dnipro lehanno sventrato un intero condominio e le fonti locali parlano di almeno dodici morti e oltre sessanta feriti, tra cui anche sei bambini. Si cercano 26 persone tra le macerie. I prossimi ...2023 - 01 - 14 09:15:44sulla regione di Mykolaiv Le truppehanno attaccato questa mattina con lanciarazzi multipli la città di Ochakiv, nella regione di Mykolaiv, nell'Ucraina ... Muore di crepacuore a causa delle bombe russe in Ucraina: Elya aveva solo 6 anni Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, minuto per minuto: tutti gli aggiornamenti in diretta del 15 gennaio 2023 ...Ancora missili russi, ancora macerie, ancora morti tra i civili nell’orrore della guerra. Una pioggia di morte è tornata a cadere in tutta l’Ucraina, con l’allarme aereo che è risuonato mattina e pome ...