Bolsonaro indagato per tentato golpe | arrestato Torres

Alla lista degli indagati, la Corte Suprema ha aggiunto il nome di Jair, accusato di "istigazione e paternita' intellettuale", dopo essere tornato a postare un video "che mette in dubbio la ..."Le dichiarazioni di Jairsono state un'ulteriore occasione in cui l'ex presidente si è messo in una posizione teoricamente criminale ed offensiva nei riguardi delle istituzioni, in ...Il cerchio della giustizia brasiliana si stringe attorno a mandanti politici dell'assalto ai Palazzi della democrazia, che una settimana fa ...Il governo brasiliano ha chiesto di indagare l'ex presidente della repubblica, Jair Bolsonaro, per un presunto tentativo di colpo di stato. La decisione è stata presa… Leggi ...