Bologna | Thiago Motta | «Chi ha giocato ha fatto benissimo»

Sport Mediaset

, le parole diMotta: "Le nostre possibilità di vincere passavano da lì, dal giocare bene contro una squadra fisica" Il tecnico delMotta ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole COSA GLI É PIACIUTO - "Cosa mi è piaciuto di più La bravura dei ragazzi. Abbiamo messo la palla a ...All.: Sottil(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis (29' st ... All.:Motta Ammoniti : Lucumì, Walace, per gioco falloso; Soriano per proteste, Ferguson per ... BOLOGNA, THIAGO MOTTA: "VINTO NONOSTANTE DUE EPISODI DISCUTIBILI" - Sportmediaset Le probabili formazioni di Lazio-Bologna, match degli ottavi di finale di Coppa Italia ... che vedrà di fronte una squadra a caccia di riscatti e una formazione – quella di Thiago Motta – che deve ...BOLOGNA Stavolta è il Bologna a ribaltare gli altri, tornando a vincere in Friuli dopo sette anni d’astinenza e prendendosi i primi tre punti del 2023. Allora fu Destro, stavolta tocca a Sansone e Pos ...